CAMERA DEI DEPUTATI: «RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE, LUNEDÌ 1° DICEMBRE AUDIZIONI IN COMMISSIONE CON DIRETTA WEBTV»

20.01 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
Lunedì 1° dicembre la Commissione Giustizia della Camera svolge le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame dei progetti di legge recanti “Riforma dell’ordinamento forense”: Ore 14.00 Sergio Paparo, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, Carmine Foreste, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Antonino La Lumia, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, Alessandro Graziani, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, e David Bacecci, coordinatore dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio Ore 15:15 rappresentanti dell’Associazione degli studi legali associati nazionale (ASLA) Ore 15.30 rappresentanti dell’Associazione Nazionale Forense (ANF) Ore 15.45 rappresentanti dell’Unione nazionale delle Camere civili Ore 16.00 rappresentanti dell’Unione delle Camere penali italiane Ore 16.15 Anna Maria Bardone, presidente dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale Ore 16.30 rappresentanti di Confprofessioni Ore 16.45 rappresentanti dell’Unione Italiana Forense (UIF) Ore 17.00 rappresentanti di Manageritalia (GCA) Ore 17.15 Ester Perifano, avvocata, Vinicio Nardo, avvocato, Gelsomina Mignano, avvocata, e Fabio Azzaroli, avvocato.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

