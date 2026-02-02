CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE SULL’EMERGENZA COVID ESAMINA LA RAPPRESENTANTE DELLA FARMACIA SAN GIACOMO»

13.40 - lunedì 2 febbraio 2026
Martedì 3 febbraio, alle ore 12, presso l’aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2 svolge l’esame testimoniale della dottoressa Arianna Sacchetti, rappresentante della Farmacia San Giacomo di Roma.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
