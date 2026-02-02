Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE SULL’EMERGENZA COVID ESAMINA LA RAPPRESENTANTE DELLA FARMACIA SAN GIACOMO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.40 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Martedì 3 febbraio, alle ore 12, presso l’aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2 svolge l’esame testimoniale della dottoressa Arianna Sacchetti, rappresentante della Farmacia San Giacomo di Roma.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.