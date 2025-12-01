CAMERA DEI DEPUTATI: «AUDIZIONI SU CONSUMATORI E TRANSIZIONE VERDE, DIRETTA WEBTV MARTEDÌ 2 E MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La Commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, svolge le seguenti audizioni:
martedì 2 dicembre, ore 13,
– Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e Consumerismo
– Mauro Spagnolo, membro del Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS)
– Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS)
– Federdistribuzione;
mercoledì 3, ore 14.10,
– Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
– WWF
– Cia
– Agricoltori italiani, Coldiretti e Confagricoltura
– Confartigianato imprese e Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA)
– Confcommercio-Imprese per l’Italia
– Confesercenti.
