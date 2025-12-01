CAMERA DEI DEPUTATI: «AUDIZIONI SU CONSUMATORI E TRANSIZIONE VERDE, DIRETTA WEBTV MARTEDÌ 2 E MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE»

20.01 - lunedì 1 dicembre 2025

La Commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, svolge le seguenti audizioni:

martedì 2 dicembre, ore 13,

– Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e Consumerismo

– Mauro Spagnolo, membro del Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS)

– Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS)

– Federdistribuzione;

mercoledì 3, ore 14.10,

– Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)

– WWF

– Cia

– Agricoltori italiani, Coldiretti e Confagricoltura

– Confartigianato imprese e Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA)

– Confcommercio-Imprese per l’Italia

– Confesercenti.

