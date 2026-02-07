Popular tags:
AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «BONELLI: DA BIGNAMI ENNESIMO ATTACCO A MAGISTRATURA, VOTARE NO PER CONSEGNARE AVVISO DI SFRATTO»

15.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
«Quello che sta accadendo attorno al referendum sulla riforma della giustizia è una vergogna. Il comunicato indecente di Bignami, capogruppo FDI che nulla fa se Meloni non autorizza, conferma che la destra ha scelto di trasformare il referendum in un continuo scontro politico con la magistratura e con l’opposizione. Questa destra con il decreto sicurezza e gli attacchi alla magistratura sta alzando il livello della tensione e il referendum è solo un obiettivo politico per loro: dobbiamo fermarli con il No”.

Dalla vicenda della famiglia nel bosco fino ai fatti di Torino, tutto viene piegato a una narrazione tossica: la colpa è sempre dei giudici o delle opposizioni. La destra meloniana non governa per risolvere i problemi reali del Paese, ma per occupare potere, spazi e poltrone. Hanno voluto politicizzare il referendum? Bene. A questo punto è necessario mobilitarsi. Votare NO significa dare un segnale chiaro a questa maggioranza: un avviso di sfratto”.

