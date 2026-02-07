QUESTURA DI VENEZIA* : «LA POLIZIA DI STATO RICORDA L’AGENTE MENEGAZZI, CADUTO IN SERVIZIO A SPINEA 31 ANNI FA»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
LA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA RICORDA L’AGENTE SCELTO GIOVANNI MENEGAZZI, MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALORE CIVILE
La Polizia di Stato di Venezia, nel trentunesimo anniversario della sua scomparsa, ricorderà, nella giornata di lunedì 9 febbraio p.v., l’Agente Scelto della Polizia di Stato Giovanni Menegazzi, Vittima del Dovere e Medaglia d’Argento al Valore Civile, scomparso a seguito di un incidente stradale durante l’espletamento di un servizio di Polizia nel 1995, all’età di soli 28 anni.
Il 9 febbraio del 1995 l’Agente Scelto Giovanni Menegazzi, mentre si stava recando con l’auto di pattuglia, unitamente ad un collega, a prestare soccorso a persone rimaste coinvolte in un incidente stradale, rimase a sua volta coinvolto in un sinistro stradale.
L’auto di pattuglia, infatti, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, in uscita da una rotatoria improvvisamente sbandò invadendo la corsia opposta ed andando a scontrarsi frontalmente con un camion che stava sopraggiungendo proprio in quel momento.
Il giovane poliziotto, a causa delle ferite riportate nello scontro, morì durante il trasporto in ospedale, lasciando la mamma, la signora Caterina ed il fratello Enrico, poco più giovane di lui.
In suo ricordo è stata intitolata la sede della Sezione Polizia Stradale di Venezia sita in Via Cà Rossa a Mestre.
La Questura di Venezia, lunedì 9 febbraio, alle ore 10.00, renderà omaggio al poliziotto Giovanni Menegazzi tragicamente caduto in servizio, con una breve cerimonia presso il cippo commemorativo sito in località Spinea (VE), lungo la S.P. 81, dove verrà deposto un omaggio floreale.
Al momento di ricordo parteciperanno insieme al Prefetto, al Questore di Venezia ed alle massime Autorità Locali, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Venezia, unitamente a personale della Polizia Stradale, ed i familiari del giovane poliziotto prematuramente scomparso.