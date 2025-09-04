ZELENSKYY * (X.COM) LISBONA – INCIDENTE ALL’ASCENSORE GLÓRIA: «DECINE DI VITTIME E 25 FERITI, CORDOGLIO DALL’UCRAINA»

07.45 - giovedì 4 settembre 2025

Deeply saddened by the tragic accident with Glória elevator in Lisbon, which caused dozens of fatalities and left more than 25 people injured.

On behalf of the Ukrainian people, I extend heartfelt condolences to the families of the victims, to President Marcelo Rebelo de Sousa, @LMontenegro_PT, and we wish a speedy recovery to those injured.

In this time of grief, we remain in prayer and solidarity with Portuguese people mourning the loss.

TWEET ORIGINALE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський