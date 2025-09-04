Popular tags: featured 20
Viabilità Trento

ZELENSKYY * (X.COM) LISBONA – INCIDENTE ALL’ASCENSORE GLÓRIA: «DECINE DI VITTIME E 25 FERITI, CORDOGLIO DALL’UCRAINA»

07.45 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Profondamente rattristato dal tragico incidente dell’ascensore Glória a Lisbona, che ha causato decine di vittime e ha lasciato più di 25 persone ferite.

A nome del popolo ucraino, porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, al Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, @LMontenegro_PT, e auguriamo una pronta guarigione ai feriti.

In questo momento di dolore, restiamo in preghiera e in solidarietà con il popolo portoghese in lutto.

///
Deeply saddened by the tragic accident with Glória elevator in Lisbon, which caused dozens of fatalities and left more than 25 people injured.

On behalf of the Ukrainian people, I extend heartfelt condolences to the families of the victims, to President Marcelo Rebelo de Sousa, @LMontenegro_PT, and we wish a speedy recovery to those injured.

In this time of grief, we remain in prayer and solidarity with Portuguese people mourning the loss.

