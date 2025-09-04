KAJA KALLAS * (X.COM) : «DERAGLIAMENTO A LISBONA, ESPRIMO VICINANZA AL POPOLO PORTOGHESE DOPO LA TRAGEDIA DELLA FUNICOLARE»

07.42 - giovedì 4 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Profondamente rattristato dalla tragica perdita di vite umane a Lisbona in seguito al deragliamento della funicolare Gloria.
Le mie più sentite condoglianze vanno alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte.
Siamo solidali con il popolo portoghese in questo tragico momento.
Deeply saddened by the tragic loss of life in Lisbon following the Gloria funicular derailment.
My heartfelt condolences go out to the victims, their families, and all those affected.
We stand in solidarity with the people of Portugal in this tragic moment.
— Kaja Kallas
