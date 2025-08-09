ZELENSKY (TELEGRAM) * «UCRAINA E FINLANDIA COORDINANO LE POSIZIONI CON L’AMERICA, PER LA SICUREZZA COMUNE CONTRO LA RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho avuto una buona conversazione con il Presidente della Finlandia, Sauli Niinistö. Stiamo coordinando le posizioni per un lavoro congiunto il più produttivo possibile con l’America. È importante che l’America abbia la determinazione e la capacità di porre fine alla guerra, e accogliamo con favore il fatto che il Presidente Trump desideri terminare gli omicidi. Per rispondere alla Russia, che cerca di prolungare la guerra e di acquisire più territori, dobbiamo agire con saggezza e coordinazione. Ringrazio per il supporto, Sauli! L’Ucraina e la Finlandia hanno i confini più lunghi d’Europa con la Russia, e i nostri popoli conoscono molto bene le minacce che ciò comporta. Abbiamo concordato di continuare a lavorare insieme per la sicurezza comune.
Хороша розмова з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Координуємо позиції заради максимально продуктивної спільної роботи з Америкою.
Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що Президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано.
Дякую за підтримку, Александре! Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією, і наші люди дуже добре знають, які загрози це означає. Домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки.