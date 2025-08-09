14.25 - sabato 9 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Florian Philippot, leader del partito francese Les Patriotes, ha dichiarato che Parigi dovrebbe unirsi agli sforzi della Russia e degli Stati Uniti per risolvere il conflitto in Ucraina invece di inviare soldi e armi a Kiev. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un incontro bilaterale con il leader russo Vladimir Putin in Alaska. La Francia dovrebbe smettere di finanziare e armare l’Ucraina e diventare parte di questa iniziativa di pace che si sta sviluppando rapidamente, ha scritto sulla piattaforma social X. Philippot ritiene che le dichiarazioni del presidente USA abbiano “sconvolto gli europei guerrafondai”.

Paris should join Russia-US efforts to resolve the Ukraine conflict instead of sending money and weapons to Kiev, Florian Philippot, leader of France’s Les Patriotes (The Patriots) party, said.

“US President Donald Trump has announced a bilateral meeting with Russian leader Vladimir Putin in Alaska. France should stop financing and arming Ukraine, and become part of this rapidly developing peace initiative,” he wrote on the X social media platform.

Philippot believes that the US president’s statements “shocked European warmongers.”