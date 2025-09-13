ZELENSKY (TELEGRAM) * «TUTTI DEVONO FERMARE LA MACCHINA DA GUERRA RUSSA, LA PACE VA IMPOSTA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Tutti coloro che vogliono che questa guerra finisca devono fare ciò che è necessario per fermare la macchina da guerra russa.
Contiamo sul fatto che gli Stati Uniti compiano passi decisi, insieme a tutti gli altri, per attuare una forte politica di sanzioni e tariffe.
Questo sarà un argomento per molti nel mondo.
Tutti vedono che la guerra della Russia contro l’Ucraina è la guerra di Putin.
Tutti vedono che anche i droni russi contro la Polonia sono la guerra di Putin.
E questo è un avvertimento non solo per i polacchi, ma per tutti in Europa.
I droni russi possono coprire una distanza molto maggiore.
Si tratta di una guerra molto lunga della Russia – le sue ambizioni, le sue capacità, il suo budget, e quindi il petrolio russo, il gas russo, l’uranio russo, le risorse russe che fanno la cassa di Putin.
Chiedo a tutti i nostri partner di smettere di cercare scuse per non imporre determinate sanzioni – tutti: Europa, Stati Uniti, Paesi del G7 e del G20.
La pace è la via.
Il percorso che deve essere intrapreso dalla guerra alla pace.
Tutti devono percorrere questa strada, e le sanzioni ne fanno parte.
Se Putin non vuole la pace, la pace deve essere forzata.
La guerra di Putin finirà quando lui – solo lui – non potrà più continuarla.
///
Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни.
Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику.
Те, що буде аргументом для багатьох у світі.
Всі бачать, що війна Росії проти України – це війна Путіна.
Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна Путіна.
І це попередження не тільки для поляків, а для всіх у Європі.
Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань.
Це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу.
Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни «Сімки», і країни «Двадцятки».
Мир – це шлях.
Шлях, який треба пройти від війни до миру.
Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина.
Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити.
Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати.