News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «TUTTI DEVONO FERMARE LA MACCHINA DA GUERRA RUSSA, LA PACE VA IMPOSTA» (VIDEO)

18.30 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Tutti coloro che vogliono che questa guerra finisca devono fare ciò che è necessario per fermare la macchina da guerra russa.

Contiamo sul fatto che gli Stati Uniti compiano passi decisi, insieme a tutti gli altri, per attuare una forte politica di sanzioni e tariffe.

Questo sarà un argomento per molti nel mondo.

Tutti vedono che la guerra della Russia contro l’Ucraina è la guerra di Putin.

Tutti vedono che anche i droni russi contro la Polonia sono la guerra di Putin.

E questo è un avvertimento non solo per i polacchi, ma per tutti in Europa.

I droni russi possono coprire una distanza molto maggiore.

Si tratta di una guerra molto lunga della Russia – le sue ambizioni, le sue capacità, il suo budget, e quindi il petrolio russo, il gas russo, l’uranio russo, le risorse russe che fanno la cassa di Putin.

Chiedo a tutti i nostri partner di smettere di cercare scuse per non imporre determinate sanzioni – tutti: Europa, Stati Uniti, Paesi del G7 e del G20.

La pace è la via.

Il percorso che deve essere intrapreso dalla guerra alla pace.

Tutti devono percorrere questa strada, e le sanzioni ne fanno parte.

Se Putin non vuole la pace, la pace deve essere forzata.

La guerra di Putin finirà quando lui – solo lui – non potrà più continuarla.

///

Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни.

Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику.

Те, що буде аргументом для багатьох у світі.

Всі бачать, що війна Росії проти України – це війна Путіна.

Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна Путіна.

І це попередження не тільки для поляків, а для всіх у Європі.

Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань.

Це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу.

Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни «Сімки», і країни «Двадцятки».

Мир – це шлях.

Шлях, який треба пройти від війни до миру.

Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина.

Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити.

Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

