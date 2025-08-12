ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI CONVERSAZIONE CON L’EMIRO DELLO STATO DEL QATAR, LO SCEICCO TAMIM BIN HAMAD AL THANI»

20.52 - martedì 12 agosto 2025

Buona conversazione con l’Emiro dello Stato del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani. Siamo davvero grati in Ucraina per il sostegno e per tutto l’aiuto umanitario fornito. Grazie alla mediazione del Qatar, siamo riusciti a riportare a casa molti dei nostri bambini che erano stati deportati illegalmente in Russia. Apprezziamo molto l’umanità e l’aiuto ricevuti. Abbiamo discusso della situazione diplomatica e delle possibilità di una vera fine della guerra. Il cessate il fuoco deve essere il primo passo. Solo così può emergere la giusta base per la diplomazia. Apprezzo la posizione dell’Emiro, secondo cui le questioni di eventuali incontri riguardanti l’Ucraina non possono essere decise senza la partecipazione del nostro Stato. Ho nuovamente confermato che l’Ucraina è pronta a qualsiasi formato di incontro che possa portare a una pace onesta e duratura. Abbiamo coordinato i nostri contatti con i partner e concordato di rimanere in contatto. Ringrazio per la disponibilità ad aiutare e per insieme avvicinare la pace

Хороша розмова з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Ми в Україні справді вдячні за підтримку, за всю надану гуманітарну допомогу. Завдяки посередництву Катару ми змогли повернути додому багатьох наших дітей, які були незаконно депортовані до Росії. Дуже цінуємо людяність та допомогу. Обговорили дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни. Припинення вогню має стати першим кроком. Тільки так може з’явитися правильна основа для дипломатії. Ціную позицію Еміра, що питання будь-яких зустрічей, які стосуються України, не можуть вирішуватися без участі нашої держави. Вкотре підтвердив, що Україна готова до будь-яких форматів зустрічі, які можуть принести чесний і стійкий мир. Узгодили наші контакти з партнерами та домовилися бути на зв’язку. Дякую за готовність допомагати й разом наближати мир!