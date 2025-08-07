UILTRASPORTI – TRENTINO * LAGO DI TOVEL: PETROLLI, «VIABILITÀ E SICUREZZA, CHIEDIAMO INTERVENTI IMMEDIATI»

12.03 - giovedì 7 agosto 2025

Autisti della Trentino Trasporti sulla viabilità del Lago di Tovel: richiesta di interventi immediati.

Scrivo a nome di tutti gli autisti della linea Cles Lago di Tovel, desideriamo esprimere la nostra forte preoccupazione riguardo alla situazione attuale della viabilità e della sicurezza lungo la percorso che collega il capolinea del ristorante Capriolo al Lago di Tovel.

Negli ultimi anni, la gestione della viabilità è passata dal Parco al Comune di Ville d’Anaunia. Durante il periodo in cui il Parco si occupava della gestione, nonostante il traffico intenso con sei navette e autobus di linea, non si sono mai verificati grossi problemi di viabilità. La presenza di addetti alla sorveglianza agli incroci e la gestione attenta del traffico garantivano un flusso regolare e sicuro, evitando ingorghi e situazioni di pericolo.

Purtroppo, con il passaggio di gestione e l’aggravarsi dei lavori in corso, la sorveglianza è venuta a mancare, creando un caos totale. Auto, bici, camper, mezzi privati e autobus si trovano ora in balia di se stessi, con conseguenze molto gravi: litigi per le precedenze, manovre pericolose, retromarce rischiose e situazioni di panico che mettono a rischio l’incolumità di autisti e utenti.

Nonostante numerosi reclami verbali, scritti e sopralluoghi da parte nostra, il Comune sembra ignorare la gravità della situazione, facendo orecchie da mercante. È incredibile che, in un’epoca in cui la sicurezza dovrebbe essere prioritaria, si tollerino queste condizioni di totale caos e pericolo.

Ricordiamo che la gestione precedente ha sempre garantito un servizio impeccabile, anche con un traffico molto più sostenuto.

Per questo motivo, chiediamo con fermezza che l’amministrazione comunale prenda immediatamente provvedimenti concreti per ripristinare la sicurezza e la regolarità della viabilità. In assenza di interventi tempestivi, saremo costretti a sospendere il servizio, poiché gli autisti non possono più farsi carico di responsabilità così gravose, aggravate dalla negligenza altrui.

Rimaniamo in attesa di un riscontro e di azioni concrete per tutelare la sicurezza di tutti.

UILTRASPORTI TRENTINO

Nicola Petrolli – Segretario