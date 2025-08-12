MIMIT * EX ILVA: URSO, «FIRMATA L’INTESA TRA AMMINISTRAZIONI NAZIONALI E LOCALI, OK A DECARBONIZZAZIONE IMPIANTI»

20.32 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ex Ilva: svolta al Mimit. Firmata l’intesa tra le amministrazioni nazionali e locali sulla piena decarbonizzazione impianti. Ministro Urso: “Prevalso senso di responsabilità, finalmente esiste una vera Squadra Italia unita e coesa”.

Svolta al Mimit. Dopo una lunga maratona di oltre sette ore è stata raggiunta l’intesa tra le amministrazioni nazionali e locali sulla piena decarbonizzazione dell’Ex Ilva di Taranto volta a garantire la massima tutela produttiva e occupazionale degli impianti

“È prevalso senso di responsabilità e interesse comune: finalmente esiste una vera Squadra Italia unita e coesa, oggi lo abbiamo dimostrato. Per la prima volta nella storia dell’ex Ilva, governo nazionale, Regione ed enti locali hanno trovato un’intesa per affrontare insieme una sfida decisiva per la siderurgia nazionale e, con essa, per l’intero sistema industriale del nostro Paese”, ha dichiarato il ministro delle imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso.

“È una svolta importante, che potrà finalmente incoraggiare gli investitori a presentare i propri piani industriali, puntando sulla riconversione green del settore: l’Italia diventerà il primo Paese in Europa a offrire siderurgia pienamente sostenibile”, ha concluso.