ZELENSKY * (TELEGRAM) : «NUOVI ATTACCHI RUSSI CON DRONI (14 FERITI), CHIEDIAMO SANZIONI E GARANZIE DI PACE» (VIDEO)

10.13 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ieri sera, un attacco drone a Okhtyrka, nella regione di Sumy, ha ferito 14 persone.

Una famiglia con bambini feriti – di 5 mesi, 4 anni e 6 anni – ha chiesto aiuto dopo il bombardamento.

A Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, cinque edifici di appartamenti sono stati danneggiati da un attacco drone e almeno tre persone sono ancora intrappolate sotto le macerie.

Le operazioni di soccorso sono in corso.

C’è stato anche un attacco furtivo a una stazione di distribuzione del gas nella regione di Odesa.

Ci sono stati attacchi anche nelle regioni di Chernihiv, Kharkiv e Poltava.

In totale, sono stati utilizzati più di 60 droni e un missile balistico.

Tutti questi sono attacchi dimostrativi che non fanno altro che confermare la necessità di fare pressione su Mosca, la necessità di imporre nuove sanzioni e dazi fino a quando la diplomazia non sarà pienamente operativa.

Sono grato a tutti i partner che stanno aiutando a fermare questa guerra russa.

Insieme agli Stati Uniti, all’Europa e a tutti coloro che vogliono la pace, lavoriamo ogni giorno per garantire la sicurezza.

Abbiamo bisogno di forti garanzie di sicurezza per assicurare una pace veramente affidabile e duratura.

///
Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей.

По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки, 6 років.

У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами.

Триває рятувальна операція.

Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області.

Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини.

Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета.

Все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою.

Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну.

Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки.

Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир.

