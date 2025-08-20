ZELENSKY * (TELEGRAM) : «NUOVI ATTACCHI RUSSI CON DRONI (14 FERITI), CHIEDIAMO SANZIONI E GARANZIE DI PACE» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ieri sera, un attacco drone a Okhtyrka, nella regione di Sumy, ha ferito 14 persone.
Una famiglia con bambini feriti – di 5 mesi, 4 anni e 6 anni – ha chiesto aiuto dopo il bombardamento.
A Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, cinque edifici di appartamenti sono stati danneggiati da un attacco drone e almeno tre persone sono ancora intrappolate sotto le macerie.
Le operazioni di soccorso sono in corso.
C’è stato anche un attacco furtivo a una stazione di distribuzione del gas nella regione di Odesa.
Ci sono stati attacchi anche nelle regioni di Chernihiv, Kharkiv e Poltava.
In totale, sono stati utilizzati più di 60 droni e un missile balistico.
Tutti questi sono attacchi dimostrativi che non fanno altro che confermare la necessità di fare pressione su Mosca, la necessità di imporre nuove sanzioni e dazi fino a quando la diplomazia non sarà pienamente operativa.
Sono grato a tutti i partner che stanno aiutando a fermare questa guerra russa.
Insieme agli Stati Uniti, all’Europa e a tutti coloro che vogliono la pace, lavoriamo ogni giorno per garantire la sicurezza.
Abbiamo bisogno di forti garanzie di sicurezza per assicurare una pace veramente affidabile e duratura.
///
Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей.
По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки, 6 років.
У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами.
Триває рятувальна операція.
Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області.
Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини.
Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета.
Все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою.
Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну.
Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки.
Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир.