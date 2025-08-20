TASS * (TELEGRAM) : «ISRAELE PREPARA L’ASSALTO A GAZA, KATZ AUTORIZZA L’OPERAZIONE CARRI DI GEDEONE-2»

09.25 - mercoledì 20 agosto 2025

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha autorizzato il piano per l’Operazione Carri di Gedeone-2, la cattura di Gaza City, ha riferito l’emittente statale Kan, aggiungendo che è prevista a breve un’ulteriore mobilitazione di riservisti.

“Dopo l’operazione, Gaza City cambierà il suo paesaggio e non avrà più l’aspetto di prima”, ha dichiarato Katz, citato dall’emittente statale.

Secondo il Times of Israel, fino a 60.000 riservisti riceveranno a breve le notifiche di arruolamento con due settimane di tempo per l’assemblaggio, mentre più di 130.000 israeliani in totale dovranno prestare servizio durante l’operazione.

Israeli Defense Minister Israel Katz has authorized the plan for Operation Gideon’s Chariots-2, the capture of Gaza City, state broadcaster Kan reported, adding that additional reservist mobilization is expected soon.

“Following the operation, Gaza City will change its landscape and will no longer look as it used to,” Katz stated as quoted by the state broadcaster.

According to The Times of Israel, up to 60,000 reservists are to receive conscription notices imminently with two weeks granted for assembly, while more than 130,000 Israelis in total are to serve during the operation.