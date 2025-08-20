Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

PROCURA REPUBBLICA – BOLZANO * FOTO FUGGIASCO: «CHIEDIAMO LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI, PER IL RINTRACCIO DEL 19ENNE EVASO DAL CARCERE DI BOLZANO (IL 17/8/2025)»

09.16 - mercoledì 20 agosto 2025

Nel pomeriggio del 17 agosto 2025 sono evasi dalla casa circondariale di Bolzano due detenuti di nazionalità straniera, uno dei quali rintracciato ed arrestato la stessa sera dalla Squadra Mobile della Questura di Bolzano. Sono ancora in corso le attività d’indagine volte al rintraccio dell’altro evaso: un giovane diciannovenne di origine nord- africana, alto circa un metro e settanta capelli neri ricci e occhi scuri, con la gamba destra ingessata.

Si rende quindi necessaria la collaborazione dei cittadini a cui si richiede di voler segnalare alle autorità competenti, attraverso i numeri di emergenza, l’eventuale presenza del giovane, considerato che lo stesso potrebbe anche aver bisogno di ulteriori cure mediche.

 

L’allegata fotografia ritrae il giovane fuggiasco all’uscita dell’ospedale.

 

 

Screenshot

