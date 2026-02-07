ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA IMPIEGA 400 DRONI E 40 MISSILI CONTRO LA RETE ELETTRICA UCRAINA, COLPITE LE REGIONI DI VOLYN / IVANO-FRANKIVSK / LVIV / RIVNE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ovunque la situazione di sicurezza lo consenta, proseguono i lavori di soccorso e riparazione nei luoghi colpiti dagli attacchi russi.
In questo attacco sono stati impiegati oltre 400 droni e circa 40 missili di vario tipo.
L’obiettivo principale era la rete elettrica, la generazione e le sottostazioni di distribuzione.
Si registrano danni nelle regioni di Volyn, Ivano-Frankivsk, Lviv e Rivne.
A Rivne è stato danneggiato un grattacielo.
A Ladyzhyn, nella regione di Vinnytsia, i droni hanno colpito l’edificio amministrativo di un normale college agrario.
Ci sono stati attacchi anche nelle regioni di Kyiv e Kharkiv.
In alcune regioni continuano a operare le forze di difesa aerea.
Ogni giorno la Russia potrebbe scegliere la vera diplomazia, ma opta invece per nuovi attacchi.
È fondamentale che tutti coloro che sostengono i negoziati trilaterali reagiscano a questa situazione.
È necessario impedire a Mosca di esercitare pressioni sull’Ucraina con il freddo.
A tal fine, sono necessari missili per i sistemi Patriot, NASAMS e altri.
Ogni partita ci aiuta a superare questo inverno.
Ringrazio tutti i partner che lo comprendono e ci aiutano concretamente.
///
Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів. Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів було в цій атаці. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях. У Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу звичайного аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині. У деяких регіонах продовжують працювати сили ППО.
Кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. Для цього потрібні ракети до «петріотів», NASAMS та інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає.