ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO DELLA COALIZIONE DEI VOLONTARI, PER LA PRIMA VOLTA PARTECIPANO GLI STATI UNITI» (VIDEO)

Si è svolto un incontro della coalizione dei volontari in un formato ampio. Per la prima volta a questa riunione hanno partecipato rappresentanti degli Stati Uniti. Erano presenti il generale Kellogg e i senatori Graham e Blumenthal. In totale, 32 partecipanti, tra cui capi e rappresentanti di stati, governi e organizzazioni internazionali. Ringrazio per questa attività ed è importante sottolineare che il formato della coalizione dei volontari funziona per la sicurezza a lungo termine e per la difesa dagli attacchi russi in questo momento. Tutti riconoscono che questa è una guerra che solo l’unità può superare. E l’unità di cui abbiamo bisogno è stata costruita. Ringrazio tutti coloro che sono con l’Ucraina e tutti coloro che ora stanno difendendo la vita insieme a noi

Зустріч коаліції охочих. Сьогодні широкий формат. Уперше в нашій зустрічі взяли участь представники Сполучених Штатів. Були генерал Келлог, сенатори Грем і Блюменталь. Загалом 32 учасники – глави й представники держав та урядів і міжнародних організацій. Я дякую за цю активність, і важливо, що формат коаліції охочих працює – працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз. Усі визнають, що це війна, яку може подолати тільки єдність. І потрібну нам єдність ми побудували. Я дякую всім, хто з Україною, усім, хто зараз із нами в захисті життя.