ZELENSKY (TELEGRAM) * «GIORNATA DELLE TRUPPE DI COMUNICAZIONE DELL’ESERCITO UCRAINO, RINGRAZIAMENTI PER IL COLLEGAMENTO AFFIDABILE NELLE OPERAZIONI MILITARI»

Giornata delle truppe di comunicazione delle Forze Armate dell’Ucraina. Giornata di gratitudine a coloro grazie ai quali nei momenti più difficili si mantiene ciò che è fondamentale: una comunicazione affidabile. Tra le unità. Tra il comando e il fronte. Tra la decisione e l’azione. Il successo delle operazioni importanti, la coesione delle azioni dei nostri difensori e difensori sono tutti risultati del lavoro professionale dei combattenti delle comunicazioni. Ringraziamo per il professionalismo. Per mantenere una comunicazione stabile. Gratitudine per il vostro lavoro di cruciale importanza. Buona giornata a voi! Foto: 82ª Brigata aviotrasportata d’assalto di Bukovina, 22ª Brigata meccanizzata separata, 115ª Brigata meccanizzata separata, comando delle truppe di comunicazione e cibernetica delle forze armate ucraine, Brigata separata di comunicazione delle forze armate ucraine, 78º Reggimento aviotrasportato separato d’assalto.
День військ зв’язку Збройних Сил України. День вдячності тим, завдяки кому в найскладніші моменти зберігається головне – надійний зв’язок. Між підрозділами. Між командуванням і фронтом. Між рішенням і дією. Успіх важливих операцій, злагодженість дій наших захисників і захисниць – усе це теж результати фахової роботи воїнів-зв’язківців. Дякуємо за професіоналізм. За те, що тримаєте стабільну комунікацію. Вдячність за вашу критично важливу роботу. З вашим днем! Фото: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, 22-га окрема механізована бригада, 115-та окрема механізована бригада, командування військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ, Окрема бригада зв’язку ЗСУ, 78-й окремий десантно-штурмовий полк.