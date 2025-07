ZELENSKY (TELEGRAM) * «DISEGNO LEGGE PER GARANTIRE L’INDIPENDENZA DELLE AGENZIE ANTICORRUZIONE, CON ESPERTI EUROPEI PER PREVENIRE INTERFERENZE RUSSE» (VIDEO)

20.28 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Oggi il mio disegno di legge è già presente nella Verkhovna Rada dell’Ucraina, come promesso, per garantire giustizia e rafforzare le agenzie di applicazione della legge e anticorruzione. Il testo prevede piena indipendenza per le agenzie anticorruzione e capacità reali di verificare che non vi siano interferenze russe. Chi ha accesso ai segreti di Stato, non solo nel NABU e SAP ma anche nell’UBR e la nostra Polizia Nazionale, dovrà sottoporsi a regolari controlli con il rilevatore di menzogne. Il disegno contiene norme per prevenire abusi. Il progetto è stato discusso con partner, forze di polizia, rappresentanti di NABU e SAP. I partner hanno proposto di coinvolgere esperti europei da Gran Bretagna, Germania e Unione Europea. Ho incaricato i nostri governanti di presentare il progetto a tutti i nostri partner e di coinvolgere tutte le competenze necessarie. È importante che gli ucraini rispondano con dignità a ogni evento. L’Ucraina è composta da persone impegnate. Ringrazio tutti coloro che combattono e lavorano per lo Stato. Grazie! Gloria all’Ucraina!

Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

Кожен, хто має доступ до державної таємниці, – це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань.

Текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП. Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості.

Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую вам! Слава Україні!