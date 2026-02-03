TASS (TELEGRAM) * NEW YORK TIMES: «CASO EPSTEIN, BILL E HILLARY CLINTON HANNO ACCETTATO DI TESTIMONIARE DAVANTI ALLA COMMISSIONE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
L’ex presidente Bill Clinton e l’ex segretario di Stato Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare davanti alla Commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti nell’ambito dell’indagine sul caso Jeffrey Epstein, secondo quanto riportato dal New York Times.
La coppia ha acconsentito alle richieste dei repubblicani pochi giorni prima del voto previsto per accusarli di oltraggio al Congresso per aver rifiutato per mesi di ottemperare alle citazioni in giudizio, che avevano definito motivate da ragioni politiche.
///
Former President Bill Clinton and former Secretary of State Hillary Clinton have agreed to testify before the House Oversight Committee as part of the investigation into the Jeffrey Epstein case, The New York Times reported.
The couple yielded to Republican demands just days before a scheduled vote to hold them in contempt of Congress for refusing to comply with subpoenas for months, which they had called politically motivated.