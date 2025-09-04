ZELENSKY (TELEGRAM) * «CON IL PRESIDENTE TRUMP ABBIAMO PARLATO DI COME SPINGERE LA SITUAZIONE VERSO UNA VERA PACE, ABBIAMO DISCUSSO VARIE OPZIONI»

18.37 - giovedì 4 settembre 2025

Abbiamo avuto una conversazione lunga e molto dettagliata con il Presidente Trump. Abbiamo parlato dopo la riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi oggi, alla quale hanno partecipato anche i leader europei.

Prima di tutto, abbiamo parlato di come spingere la situazione verso una vera pace. Abbiamo discusso varie opzioni, e la più importante è quella di fare pressione per forzare la fine della guerra con misure forti, anche economiche. La chiave della pace è privare la macchina bellica russa del denaro, privarla delle risorse.

Abbiamo anche parlato della massima protezione del cielo ucraino. Finché non ci sarà pace, gli ucraini non dovranno dipendere dai continui attacchi russi, e i missili e i droni russi non dovranno togliere vite umane. L’Ucraina ha proposto che gli Stati Uniti prendano in considerazione un formato speciale per proteggere i cieli ucraini.

Ringrazio il Presidente Trump per aver sostenuto il nostro popolo. Abbiamo concordato ulteriori contatti.

Тривала й дуже детальна розмова з Президентом Трампом. Говорили після зустрічі коаліції охочих сьогодні в Парижі, участь також взяли європейські лідери.

Передусім про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру. Ми обговорили різні опції, і найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення resursiv.

Також говорили про максимальний захист українського неба. Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба.

Дякую Президенту Трампу за підтримку нашого народу. Домовилися про подальші контакти.