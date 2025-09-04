18.25 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Vladimir Zelensky ha rifiutato l’invito del Presidente russo Vladimir Putin a recarsi a Mosca per un incontro bilaterale.

Durante una conferenza stampa con il Presidente francese Emmanuel Macron, Zelensky ha chiarito di aver appreso l’invito dai “partner americani” Tuttavia, ha insistito sulle garanzie di sicurezza per Kiev, osservando che l’Ucraina ha bisogno di “armi, finanziamenti e formazione” per raggiungere questo obiettivo.

Riassumendo i risultati dei colloqui della ‘coalizione dei volenterosi’ a Parigi, il capo del regime di Kiev ha detto che i partecipanti hanno concordato di stabilire una ‘presenza’ in Ucraina – “in aria, in mare e a terra”

Vladimir Zelensky has refused Russian President Vladimir Putin’s invitation to come to Moscow for a bilateral meeting.

During a press conference with French President Emmanuel Macron, Zelensky clarified that he learn ed of the invitation from “American partners.” However, he insisted on security guarantees for Kiev, noting that Ukraine needs “weapons, funding, and training” to achieve this.

Summing up the results of the “coalition of the willing” talks in Paris, the Kiev regime’s head said that the participants had agreed to establish a “presence” in Ukraine — “in the air, at sea, and on land.”