ZELENSKY (TELEGRAM) * «CHIEDO AI PARTNER IL RICONOSCIMENTO DELLA LORO FORZA PER PROTEGGERE L’UCRAINA DAGLI ATTACCHI RUSSI» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ciascuno dei nostri partner deve riconoscere la propria forza, la propria capacità di sostenere l’Ucraina e proteggere vite umane.
I missili per la difesa aerea sono necessari ogni giorno.
La protezione contro gli attacchi balistici russi è necessaria ogni giorno.
Oggi, i missili balistici hanno nuovamente colpito la regione di Kiev.
Nessun paese al mondo dovrebbe essere lasciato solo e senza assistenza di fronte a tali attacchi e in una guerra come questa.
Ringrazio tutti coloro che sostengono l’Ucraina.
Le prossime settimane saranno intense per quanto riguarda la nostra collaborazione con i partner.
Come sempre, occorrono risultati.
I risultati devono essere raggiunti.
Gloria all’Ucraina!
///
Each of our partners must recognize their strength, their ability to support Ukraine and protect lives. Missiles for air defense are needed every single day. Protection against Russian ballistic attacks is needed every single day. Today, ballistic missiles again struck the Kyiv region… No country in the world should be left alone and without assistance under such strikes and in such a war. And I thank everyone who stands with Ukraine.
The coming weeks will be active in our work with partners. As always, results are needed. Results must be delivered.
Glory to Ukraine!