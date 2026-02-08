20.15 - domenica 8 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), anticipa che il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe presto dimettersi a seguito delle dimissioni del suo capo di gabinetto Morgan McSweeney, coinvolto nello scandalo sui file Epstein.

“La nave di Starmer sta rapidamente abbandonando i suoi passeggeri, e presto seguirà anche il primo ministro britannico più impopolare della storia e guerrafondaio Keir Starmer in persona”, ha scritto sulla sua pagina X.

///

Russian president’s special envoy for investment and economic cooperation with foreign countries and CEO of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill Dmitriev anticipates that UK Prime Minister Keir Starmer may soon step down following the resignation of his chief of staff Morgan McSweeney amid the scandal over the Epstein files.

“Starmer’s ship is being quickly deserted, soon to be followed by Britain’s most unpopular prime minister in history and warmonger Keir Starmer himself,” he wrote on his X page.