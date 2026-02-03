ZELENSKY (TELEGRAM) * «ATTACCO RUSSO COLPISCE IMPIANTI ENERGETICI IN UCRAINA, NOVE FERITI E DANNI A CASE ED INFRASTRUTTURE» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Continua la rimozione delle conseguenze dell’attacco russo nelle nostre regioni.
Ancora una volta è stato sferrato un attacco mirato proprio contro gli impianti energetici: i russi hanno utilizzato un numero significativo di missili balistici in combinazione con altri missili, oltre 70 e 450 droni d’attacco.
Sono state colpite le regioni di Sumy, Kharkiv, Kyiv e la capitale, Dnipro, Odessa e Vinnytsia.
Al momento si sa che nove persone sono rimaste ferite a causa dell’attacco.
Ci sono danni alle abitazioni civili e alle infrastrutture energetiche.
A Kyiv ci sono stati incendi in palazzi a più piani dopo l’impatto dei droni e un asilo nido è stato danneggiato.
Ovunque sia possibile, sono stati coinvolti i servizi necessari.
Per la Russia è più importante sfruttare i giorni più freddi dell’inverno per seminare il terrore tra la popolazione piuttosto che ricorrere alla diplomazia.
Ciò dimostra chiaramente cosa ci si aspetta dai partner e cosa può essere d’aiuto.
La fornitura tempestiva di missili per i sistemi di difesa aerea e la protezione della vita normale sono la nostra priorità.
Senza pressione sulla Russia, questa guerra non finirà.
Ora Mosca sta scegliendo il terrore e l’escalation, e per questo è necessaria la massima pressione.
Ringrazio tutti i partner che lo comprendono e ci aiutano.
Триває ліквідація наслідків російського удару в наших регіонах. Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок. Всюди, де це можливо, залучені необхідні служби.
Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це й допомагає нам.