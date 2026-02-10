PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «GIORNATA DELLE LETTURE MULTILINGUAL: PROMOZIONE DELLE DIVERSITÀ LINGUISTICHE E CULTURALI»

15.22 - martedì 10 febbraio 2026

Per la quinta volta, l’Ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi della Ripartizione Cultura italiana, l’Ufficio educazione permanente e lingue e l’Ufficio biblioteche e lettura della Ripartizione Cultura tedesca, organizzano la Giornata delle letture multilingual, un’azione nell’ambito della campagna di sensibilizzazione multilingual.

L’iniziativa si svolge ogni anno in occasione della Giornata mondiale della diversità culturale, il 21 maggio, ed è frutto della collaborazione tra le Ripartizioni provinciali Cultura italiana, tedesca e ladina.

Biblioteche pubbliche, biblioteche scolastiche e centri linguistici sono invitati a partecipare all’iniziativa e a organizzare, insieme agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori e medie, ma anche a studenti e studentesse universitari e genitori, letture ad alta voce per bambini e bambine di diversa provenienza.

L’obiettivo dell’azione è quello di rafforzare l’autostima linguistica e culturale dei giovani e delle giovani che leggono ad alta voce, offrire a bambine e bambini più piccoli una breve esperienza di lettura nella loro lingua e mostrare la diversità delle culture e delle lingue parlate in Alto Adige.

Attraverso la lettura ad alta voce si propone un approccio ludico alle diverse lingue e culture, si evidenzia il ruolo fondamentale delle biblioteche nella promozione della lettura per tutte le fasce d’età e si valorizza la ricchezza delle lingue d’origine che oggi convivono in Alto Adige.

Una brochure raccoglierà tutte le iniziative di lettura in programma e le biblioteche partecipanti riceveranno materiali per promuovere la loro iniziativa.

Come ringraziamento per la partecipazione alla giornata di letture multilingual, tutti i lettori e le lettrici riceveranno una maglietta della campagna di sensibilizzazione multilingual.

Le biblioteche pubbliche e scolastiche e i centri linguistici possono iscriversi entro il 20 marzo tramite il modulo online disponibile sui siti web degli uffici bibliotecari e sul portale delle lingue.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso entrambi gli Uffici Educazione permanente, biblioteche e audiovisivi della Ripartizione Cultura italiana (Michela Sicilia tel. 0471 411250 o scrivendo a Michela.Sicilia@provincia.bz.it) o all’Ufficio Biblioteche e lettura della Ripartizione Cultura tedesca (Daniela Zambaldi, tel. 0471 413389 o Daniela.Zambaldi@provincia.bz.it).