ZELENSKY (TELEGRAM) * ATTACCO NOTTURNO RUSSO SULL’UCRAINA: «400 DRONI E 40 MISSILI, FIRMATE NUOVE SANZIONI CONTRO L’INDUSTRIA BELLICA»

Nella notte di sabato, la Russia ha sferrato un altro massiccio attacco contro l’Ucraina: oltre 400 droni e quasi 40 missili di vario tipo. La produzione di queste armi non sarebbe possibile senza componenti critici stranieri, che i russi continuano a ottenere aggirando le sanzioni. È proprio contro queste aziende – fornitori di componenti e produttori di missili e droni – che stiamo introducendo nuove sanzioni. Ho firmato le relative decisioni.
Un secondo decreto applica sanzioni contro il settore finanziario russo. In questo elenco figurano le aziende attraverso le quali vengono pagate le forniture di componenti per la produzione di missili e droni russi. Sono state inoltre introdotte sanzioni contro le strutture che sostengono il mercato delle criptovalute e il mining russi. Parte di queste decisioni entrerà a far parte del 20° pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea, che è già in fase finale. Continuiamo a sincronizzarci con i nostri partner e ad aumentare la pressione sull’aggressore. Ringrazio tutti coloro che sostengono l’Ucraina.
У ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні: більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення.
Другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів. Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії.
Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною.