ZELENSKY (TELEGRAM) * «ANCHE LA NUOVA ZELANDA ADERISCE ALL’ABBASSAMENTO DEL TETTO DEL PREZZO DEL GREGGIO RUSSO, DA 60 A 47,60 DOLLARI AL BARILE»

Anche la Nuova Zelanda si unisce all’abbassamento del tetto del prezzo del greggio russo – da 60 a 47,60 dollari al barile.
È importante che questo approccio funzioni in diverse giurisdizioni, in ogni parte del mondo.
Sono state imposte sanzioni anche a 19 persone fisiche e giuridiche e a 19 navi della flotta ombra russa.
Anche l’intelligence militare russa, l’unità GRU 29155, coinvolta nei cyberattacchi contro l’Ucraina, è stata soggetta a restrizioni.
Questo è il 32° pacchetto di sanzioni della Nuova Zelanda contro la Russia, che rappresenta anche un forte segnale di sostegno all’Ucraina.
Ogni decisione di sanzioni da parte dei nostri partner avvicina la pace reale.
Dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per far sentire alla Russia le conseguenze e il prezzo della sua aggressione.
Нова Зеландія також приєднується до зниження цінової стелі на російську сиру нафту – з 60 до 47,60 долара США за барель.
Важливо, щоб такий підхід запрацював у різних юрисдикціях, у кожній частині світу.
Також запроваджені санкції проти 19 юридичних і фізичних осіб та 19 суден російського тіньового флоту.
Під обмеження потрапила й військова розвідка Росії – підрозділ ГРУ 29155, який причетний до кібератак проти України.
Це вже 32-й пакет санкцій Нової Зеландії проти Росії, що водночас є сильним сигналом підтримки України.
Кожне санкційне рішення партнерів наближає реальний мир.
Маємо й надалі робити все можливе, щоб змусити Росію відчувати наслідки та ціну її агресії.