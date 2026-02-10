VATICAN NEWS * «ALLO STUDIO UN VIAGGIO DI PAPA LEONE XIV NEL PRINCIPATO DI MONACO A FINE MARZO»

20.07 - martedì 10 febbraio 2026

Allo studio un viaggio del Papa nel Principato di Monaco, La Sala Stampa della Santa Sede ha confermato ad alcune agenzie di stampa che Leone XIV potrebbe visitare per un solo giorno a fine marzo il piccolo Stato che si affaccia sulla Costa Azzurra. Sarebbe il secondo viaggio del Pontificato, il primo di un Pontefice, nell’era moderna, nel Principato.

È allo studio un viaggio di Leone XIV nel Principato di Monaco. A renderlo noto la Sala Stampa della Santa Sede in risposta alla domanda di alcune agenzie. Si tratterebbe di un solo giorno a fine marzo. Se si dovesse confermare, quello nel Principato di Monaco sarebbe il secondo viaggio di Papa Leone XIV dall’inizio del suo Pontificato, e la prima visita di un Pontefice nel Principato nella storia moderna. Il primo pellegrinaggio di Leone XIV fuori dall’Italia si è svolto in Turchia e Libano dal 27 novembre al 2 dicembre 2025.

Proprio sul volo di ritorno, rispondendo ad una domanda di una giornalista riguardo a futuri viaggi, il Pontefice aveva espresso il desiderio di andare in Algeria per visitare i luoghi di Sant’Agostino, ma anche per portare avanti il dialogo tra il mondo cristiano e il mondo musulmano. “Evidentemente – aveva detto – mi piacerebbe tanto visitare l’America latina” riferendosi poi ad Argentina e Uruguay che confidano in un viaggio del Papa e anche al Perù, Paese nel quale Robert Prevost è stato prima missionario e poi vescovo.

Solo lo scorso 17 gennaio, Leone XIV aveva ricevuto in udienza in Vaticano il principe Alberto II di Monaco che successivamente aveva avuto colloqui in Segreteria di Stato. L’incontro – riferiva allora la Sala Stampa della Santa Sede – era stato incentrato sulle buone relazioni bilaterali esistenti e sul contributo della Chiesa Cattolica nella vita sociale del Principato. Con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, si era discusso di questioni di interesse comune, come la cura dell’ambiente, l’aiuto umanitario e la difesa e la promozione della dignità della persona umana. Tra gli argomenti anche l’attualità internazionale con particolare riferimento alla pace e alla sicurezza.