POLIZIA DI STATO – GORIZIA * «MINACCE DI MORTE ALL’ON. CISINT, ESPULSO BENGALESE PRIVO DI TITOLO AUTORIZZATORIO A PERMANERE IN ITALIA»

10.28 - mercoledì 20 agosto 2025

La Polizia di Stato di Gorizia, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia, ha notificato – nel tardo pomeriggio di ieri – il decreto del Questore di Gorizia di diniego all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e, contestualmente, il provvedimento di espulsione del Prefetto di Gorizia ad un cittadino di origini bengalesi residente nel comune di Monfalcone.

Nei giorni scorsi, l’uomo, come riportato da numerosi organi di stampa locali e nazionali, ha proferito frasi contenenti minacce di morte indirizzate all’On. Anna Maria Cisint, già Sindaco di quel comune.

La sua condotta, alla quale si aggiungono precedenti episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, ha determinato nei confronti del cittadino straniero il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (istanza peraltro già carente sotto il profilo della documentazione da produrre); ne è seguita l’adozione del provvedimento espulsivo poiché privo di titolo autorizzatorio a permanere sul territorio nazionale.

I provvedimenti sono stati notificati al cittadino bengalese poco prima che lo stesso si accingesse a lasciare l’Italia con un volo in partenza dall’Aeroporto di Venezia con destinazione Doha.

