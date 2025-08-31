USIGRAI * DIREZIONE TG1: «NON BASTA INVOCARE I DATI DI PAVIA, L’AZIENDA FACCIA CHIAREZZA SUL FUTURO DELLA TESTATA»

17.25 - domenica 31 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Usigrai: vicenda direzione Tg1. Non basta invocare i dati di Pavia. Azienda faccia chiarezza sul futuro della testata

I vertici Rai non possono lasciare il Tg1 in balia di un direttore che da un momento

all’altro potrebbe approdare nei palazzi della politica.

Serve a poco invocare i dati dell’Osservatorio di Pavia se poi si ammettono contatti per un possibile trasloco a Palazzo Chigi, non del tutto escluso.

L’indipendenza e l’autonomia dell’informazione si praticano nella scelta delle notizie, nel taglio dei servizi. Non basta il bilancino delle dichiarazioni dei politici ad ammantare un tg di pluralismo.

Peraltro, sarebbe inaccettabile, come si legge sui quotidiani, che a sostituire l’esterno Chiocci sia un altro esterno, con un passato anche da portavoce della presidente del Consiglio.

Le scelte della Rai non possono che essere improntate a rafforzare la credibilità e l’autonomia del servizio pubblico e a una valorizzazione delle risorse interne.

Il via vai da Palazzo Chigi, inaugurato da questo governo, con il benestare dei vertici dell’Azienda, non fa bene alla Rai, a chi ci lavora e ai cittadini.

Esecutivo Usigrai