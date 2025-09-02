PAT * «WIRED NEXT FEST 2025, IL 23 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA»

11.20 - martedì 2 settembre 2025

Si avvicina l’appuntamento con la terza edizione del WIRED Next Fest Trentino, in programma a Rovereto dal 2 al 5 ottobre.

Il festival sarà un momento per approfondire come le tecnologie e il digitale stanno cambiando la società e il mondo del lavoro.

Dopo l’annuncio dei primi ospiti che prenderanno parte alla manifestazione è tempo di svelare il programma dell’edizione 2025.

I dettagli saranno presentati in conferenza stampa martedì 23 settembre alle ore 15.30 nella sala Margherita Hack del Muse – Museo delle Scienze di Trento.

Il WIRED Next Fest è organizzato da WIRED Italia in partnership con la Provincia autonoma di Trento – Assessorato allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca – Trentino Marketing, Trentino Sviluppo, Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo, Comune di Rovereto.

Lavora alla costruzione del palinsesto il Comitato scientifico presieduto dal Direttore di WIRED Italia, che vede la partecipazione dell’Università degli Studi di Trento, della Fondazione Bruno Kessler, della Fondazione Edmund Mach, della Fondazione Hub Innovazione Trentino, dell’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa – IPRASE, e del MUSE – Museo delle Scienze.