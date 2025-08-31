Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «PROTESTA A SOPOT CONTRO VON DER LEYEN, MANIFESTANTI BULGARI SCENDONO IN PIAZZA» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.14 - domenica 31 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Nella città bulgara di Sopot si sta svolgendo una manifestazione di protesta contro la visita del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Video e foto: Igor Lenkin/TASS

///
A protest rally is taking place in the Bulgarian city of Sopot against the visit of European Commission President Ursula von der Leyen.

Videos and photos: Igor Lenkin/TASS

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.