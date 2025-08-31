TASS (TELEGRAM) * «PROTESTA A SOPOT CONTRO VON DER LEYEN, MANIFESTANTI BULGARI SCENDONO IN PIAZZA» (VIDEO)

17.14 - domenica 31 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Nella città bulgara di Sopot si sta svolgendo una manifestazione di protesta contro la visita del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
Video e foto: Igor Lenkin/TASS
///
A protest rally is taking place in the Bulgarian city of Sopot against the visit of European Commission President Ursula von der Leyen.
Videos and photos: Igor Lenkin/TASS
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA