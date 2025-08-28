URSULA VON DER LEYEN * (X.COM) : «LA RUSSIA COLPISCE INFRASTRUTTURE CIVILI A KIEV, IL PERSONALE DELLA NOSTRA DELEGAZIONE È AL SICURO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Un’altra notte di bombardamenti implacabili della Russia ha colpito infrastrutture civili e ucciso innocenti.
Hanno colpito anche la nostra Delegazione UE a Kiev. Il personale della nostra delegazione è al sicuro.
La Russia deve interrompere immediatamente i suoi attacchi indiscriminati contro le infrastrutture civili e partecipare ai negoziati per una pace giusta e duratura.
Another night of Russia’s relentless bombings struck civilian infrastructure and killed innocents.
It also hit our EU Delegation in Kyiv. Our Delegation staff is safe.
Russia must stop its indiscriminatory attacks on civilian infrastructure immediately and join negotiations for a just and lasting peace.
TWEET ORIGINALE
— Ursula von der Leyen