ANFIA * MERCATO AUTO EUROPEO: «PIATTO NEI PRIMI SETTE MESI DELL’ANNO (-0,0%), NONOSTANTE UN MESE DI LUGLIO IN RIPRESA (+5,9%)»

10.40 - giovedì 28 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

MERCATO AUTO EUROPEO PIATTO NEI PRIMI SETTE MESI DELL’ANNO (-0,0%), NONOSTANTE UN MESE DI LUGLIO IN RIPRESA (+5,9%)

Necessario avviare una revisione seria, concreta e pragmatica della strategia di decarbonizzazione, da attuare subito con misure coordinate a livello europeo. In linea con quanto affermato da ACEA e CLEPA, auspichiamo che l’incontro del prossimo 12 settembre porti finalmente alle modifiche indispensabili per la sopravvivenza della nostra industria.

A luglio 2025, il mercato auto in UE+EFTA +UK chiude con risultati in crescita rispetto allo stesso mese del 2025, registrando un +5,9% con 1.085.356 immatricolazioni. Nell’UE14 allargata all’EFTA/UK il mercato del mese risulta anch’esso in crescita del 4,3%, insieme al mercato UE dei nuovi membri: la variazione ammonta a +18,8%.

A luglio, la Germania è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i major market . Seguono, nell’ordine Regno Unito, Italia, Francia e Spagna. I major market hanno una quota pari al 68% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano un calo di quota pari a 2,3 punti percentuali rispetto all’anno scorso.

Il Gruppo Stellantis, con più di 141mila unità vendute nel mese, rappresenta il 14,5% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (1 punto percentuale in meno rispetto alla quota di luglio 2024), ed è secondo dopo il Gruppo Volkswagen, al primo posto con una quota di mercato del 28,2%, mentre il Gruppo Renault è terzo, e ha una quota del 9,6% e volumi in crescita (quasi diecimila unità) rispetto a luglio 2024. Per Stellantis, assistiamo a un calo delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno dell’1,1%.

Tra i principali mercati extra europei, nel mese di luglio risultati negativi si riscontrano in Canada, Messico, Russia, Argentina, Giappone e India. I dati della Cina risalgono a giugno 2025. I numeri in dettaglio dalla slide 19.