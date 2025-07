TRENTINO – APT VAL DI SOLE / DIMARO * RITIRO CALCIO NAPOLI * «POMERIGGIO DI RELAX PER LA SQUADRA, DOMANI CI SARÀ MOSER ED IN SERATA L’EVENTO CON CONTE ED ORIALI»

19.27 - mercoledì 23 luglio 2025

E il settimo giorno anche il Napoli si riposò. Dopo sei giorni e mezzo senza soste, compresa l’amichevole di martedì pomeriggio contro l’Arezzo, l’allenatore azzurro ha deciso di far tirare il fiato ai calciatori sottoposti in questi giorni a carichi di lavoro intensi. Nel pomeriggio pranzo in quota al cospetto delle Dolomiti di Brenta.

Stamani dopo la parte di lavoro tattico dedicato sia alla costruzione del gioco sia al posizionamento nella fase di non possesso (con la difesa alta e i nuovi Marianucci e Beukema impegnati ad assorbire le indicazioni dell’allenatore sull’atteggiamento da avere nella lettura del gioco), si è passati a quello fisico. La squadra ha lavorato su metà campo con esercitazioni sul modello “attacco contro difesa”.

Nel test match contro l’Arezzo il Napoli ha creato diverse occasioni da gol cercando di riproporre in partita ciò che viene provato in allenamento da giovedì scorso. Nella finalizzazione molto ha pesato la poca brillantezza legata al grande lavoro fisico fatto sinora. Il Napoli ha creato tante occasioni da gol – vanificate da pali e parate di Trombini – ma a Conte interessa il lavoro, l’applicazione dei principi di gioco al di là dell’esecuzione sotto porta

Buongiorno e Gilmour proseguono nel lavoro differenziato, McTominay e Simeone continuano il percorso di recupero dagli affaticamenti patiti nei primi giorni di ritiro (che hanno impedito loro di partecipare alla gara contro l’Arezzo) e Politano è ai box per un problema di natura muscolare.

La seduta si è chiusa con lavoro atletico ovvero ripetute in campo e “recupero” finale tutti in cerchio, a centrocampo. Conte, dopo aver colloquiato a lungo con il direttore sportivo Giovanni Manna, ha seguito le ultime fatiche mattutine dei giocatori a due passi di distanza.

Domani si torna alla doppia seduta al mattino e al pomeriggio. Alle 18.00 è prevista la visita portafortuna alla SKI.IT Arena di Francesco Moser e della compagna Mara Mosole, a sua volta tricolore nel ciclismo.

In serata, il tecnico azzurro e il suo staff incontreranno i tifosi (ore 20.30) presso l’Area Eventi di Dimaro. Lo scorso anno fu un tripudio di folla per mister Conte e i suoi collaboratori, a cominciare dal team manager Lele Oriali, accolti dal popolo partenopeo con grande calore. A seguire, alle 21.30, verrà proiettato un “evergreen” dei cinema italiano, “Vacanze di Natale 1983”.