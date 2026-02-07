TASS (TELEGRAM) * ZELENSKY, «GLI STATI UNITI PUNTANO A CHIUDERE IL CONFLITTO IN UCRAINA ENTRO L’ESTATE, L’UCRAINA RESTA FERMA SUL DONBASS»

12.20 - sabato 7 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti mirano a concludere il conflitto in Ucraina entro l’estate e probabilmente eserciteranno pressioni su Kiev affinché rispetti questa tempistica, ha affermato Vladimir Zelensky, come riportato dall’agenzia UNIAN.

Egli ha suggerito che l’obiettivo è legato alle “questioni interne, che diventeranno più urgenti” in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti nel novembre 2026.

Secondo We.Ukraine TV, Zelensky ha ribadito il rifiuto dell’Ucraina di ritirarsi dal Donbass, affermando che la sua posizione è quella di “mantenere la propria posizione”, pur riconoscendo che gli Stati Uniti stanno spingendo per un compromesso discusso ad Abu Dhabi.

///

The United States aims to conclude the conflict in Ukraine by summer and will likely pressure Kiev to meet this timeline, Vladimir Zelensky has stated as quoted by UNIAN.

He suggested the goal is linked to “their internal issues, which will become more pressing,” ahead of the US midterm elections in November 2026.

According to We.Ukraine TV, Zelensky reaffirmed Ukraine’s refusal to withdraw from Donbass, stating its position is to “stand our ground,” while acknowledging the US is pushing a compromise option that was discussed in Abu Dhabi.