MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE” – 08/02: «GENTILI E ANGIONI CON ALEXIA E DE ANDRÈ, PAUSINI RACCONTA GLI ATTACCHI SOCIAL E LA POLEMICA GRIGNANI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

DOMENICA 8 FEBBRAIO IN PRIMA SERATA NUOVO APPUNTAMENTO CON

“LE IENE”

TRA GLI OSPITI IN STUDIO

ALEXIA

Domani, 8 febbraio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento de “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: la cantante Alexia e l’attrice Alice De Andrè.

Tra i servizi in onda:

Filippo Roma continua a occuparsi dell’emergenza a Niscemi. A causa della frana, molte persone hanno perso la propria abitazione e non riuscirebbero a trovare una sistemazione. L’inviato prova a contattare i proprietari delle case libere nel paese, chiedendo loro di affittarle agli sfollati in questa fase di emergenza.

Stefano Corti ha raggiunto Laura Pausini, attesissima a Sanremo. La cantante si è raccontata a cuore aperto, parlando dei commenti di odio ricevuti negli ultimi tempi sui social, soprattutto in relazione alle cover del suo ultimo disco, che reinterpretano brani iconici di colleghi come Gianluca Grignani, Marco Mengoni e Achille Lauro. Parla di attacchi talmente duri da spingerla a una scelta controcorrente: allontanarsi dai social, diventati – a suo dire – un luogo in cui troppo spesso si vomita rabbia. Nel corso dell’incontro, la Pausini torna anche sulla polemica con Grignani, augurandosi che proprio a Sanremo, dove saranno entrambi presenti, possa esserci l’occasione per un chiarimento.

Negli ultimi giorni sono esplose forti polemiche in seguito alla dura contestazione avvenuta a Torino durante la manifestazione per Askatasuna tra polizia e manifestanti. Nel corso della puntata di lunedì su Radio Onda Libera, la speaker Adriana Paratore ha riportato la notizia secondo cui alcuni studenti fuorisede sardi sarebbero stati fermati con la forza dagli agenti, aggiungendo un commento personale su possibili altri sgomberi. Parole giudicate inesatte dall’editore dell’emittente, che ha deciso di licenziare la conduttrice. Max Andreetta intervista i due protagonisti, per capire meglio quanto accaduto.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it

