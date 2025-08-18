TASS * (TELEGRAM) : ZAKHAROVA, « LA RUSSIA NON ACCETTA ALCUNO SCENARIO CHE PREVEDA IL DISPIEGAMENTO DI TRUPPE DELLA NATO IN UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Russia non accetta alcuno scenario che preveda il dispiegamento di truppe della NATO in Ucraina e che possa portare ad un’escalation incontrollata del conflitto, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova.
“Ribadiamo la nostra ferma opposizione a qualsiasi scenario che preveda il dispiegamento di truppe della NATO in Ucraina, che potrebbe portare a un’escalation del conflitto con conseguenze imprevedibili”. Le dichiarazioni in merito di alcuni Paesi europei, tra cui il Regno Unito, confermano essenzialmente le loro intenzioni apertamente provocatorie e predatorie in Ucraina”, ha detto la diplomatica, commentando le dichiarazioni di Londra sulla possibilità di dispiegare forze militari occidentali in Ucraina se si raggiunge un accordo di cessate il fuoco.
Russia does not accept any scenarios involving the deployment of NATO troops in Ukraine that could lead to an uncontrolled escalation of the conflict, Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said.
“We reiterate our firm opposition to any scenarios involving the deployment of NATO troops in Ukraine that could lead to an escalation of the conflict with unpredictable consequences. Statements on this matter by certain European countries, including the United Kingdom, essentially confirm their openly provocative and predatory intentions in Ukraine,” the diplomat said, commenting on London’s statements about the possibility of deploying Western military forces in Ukraine if a ceasefire agreement is reached.