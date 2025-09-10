TASS (TELEGRAM) * «WHITAKER SULLA GUERRA, SERVONO TRUPPE EUROPEE PER GARANTIRE LA PACE IN UCRAINA»

00.03 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew Whitaker, ha dichiarato di ritenere che le truppe europee possano fornire le garanzie di sicurezza richieste da Kiev.

“Penso che sia necessario avere truppe europee sul posto, sia che si tratti di forze di pace, sia che si tratti di addestratori, qualunque sia il ruolo, penso che sarà importante fornire queste garanzie di sicurezza”, ha detto Whitaker a Fox Business.

A suo avviso, tali garanzie permetterebbero a Vladimir Zelensky di raggiungere un accordo se riconosce che la guerra non può continuare.

///

US Permanent Representative to NATO Matthew Whitaker said he believes European troops could provide the security guarantees Kiev is demanding.

“I think there is a necessity to have European troops there, as whether there are peacekeepers, whether there are trainers, whatever role — I think it’s going to be important to provide those security guarantees,” Whitaker told Fox Business.

In his view, such guarantees would enable Vladimir Zelensky to reach a deal if he acknowledges that the war cannot continue.