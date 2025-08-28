Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «VON DER LEYEN CHIAMA TRUMP, L’UE VUOLE LA PACE GIUSTA PER L’UCRAINA»

16.48 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha chiamato Donald Trump per informarlo dei danni subiti dalla missione UE a Kiev in seguito alle esplosioni della scorsa notte.

L’UE “deve assicurare una pace giusta e duratura per l’Ucraina con garanzie di sicurezza solide e credibili che trasformino il Paese in un porcospino d’acciaio”, ha scritto su X.

European Commission President Ursula von der Leyen called Donald Trump to tell him about the damage to the EU mission in Kiev following last night’s explosions.

The EU “must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that will turn the country into a steel porcupine,” she wrote on X.

