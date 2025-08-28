ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON LA PRESIDENTE UE VON DER LEYEN, LA PRESSIONE CONTRO LA RUSSIA DEVE AUMENTARE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ha parlato con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
Grazie per la sua vicinanza e solidarietà al nostro popolo dopo un attacco russo così cinico e brutale.
Quello di ieri sera è stato uno dei più grandi colpi inferti all’Ucraina.
I russi hanno scelto Kyiv come obiettivo principale.
L’operazione di ricerca e salvataggio è ancora in corso.
Siamo grati a tutti coloro che sostengono l’Ucraina ora e non rimangono in silenzio.
Abbiamo discusso il nostro lavoro diplomatico per fermare le uccisioni, per fermare questa aggressione russa non provocata e per garantire al nostro popolo una vera sicurezza.
C’è molto lavoro in corso a vari livelli proprio per questo motivo.
Ma fino a quando la Russia non farà dei passi reali verso la pace, la pressione su di essa dovrà aumentare.
Ursula ha parlato della preparazione del 19° pacchetto di sanzioni dell’UE e del coordinamento con altri partner.
Abbiamo anche parlato del nostro percorso di integrazione europea e dell’apertura simultanea di un cluster negoziale per l’Ucraina e la Moldavia.
Ci aspettiamo una decisione positiva nel prossimo futuro.
///
Говорив із ПрезиденткоюЄврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Дякую за співчуття та солідарність із нашими людьми після такого цинічного та жорстокого російського обстрілу.
Цієї ночі був один із найбільших ударів по Україні.
Своєю основною мішенню росіяни обрали Київ.
Пошуково-рятувальна операція досі триває.
Дякуємо всім, хто підтримує Україну зараз та не мовчить.
Обговорили нашу дипломатичну роботу для зупинення вбивств, зупинення цієї нічим не спровокованої російської агресії та для гарантування нашим людям справжньої безпеки.
Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього.
Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися.
Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами.
Також говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови.
Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом.