News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * (TELEGRAM) : «TRUPPE RUSSE SFONDANO LE DIFESE UCRAINE, LIBERANO FILIYA NELLA REGIONE DI DNEPROPETROVSK»

 Scritto da
06.30 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un filmato che mostra la liberazione di Filiya nella regione di Dnepropetrovsk.

Secondo il Ministero, le truppe d’assalto russe hanno attraversato il fiume Volchya e hanno sfondato le difese del nemico.

Gli equipaggi di artiglieria e gli operatori di droni FPV hanno fornito supporto di fuoco alla fanteria motorizzata, contribuendo a distruggere le truppe ucraine.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

///
The Russian Defense Ministry released footage showing the liberation of Filiya in the Dnepropetrovsk Region.

According to the ministry, the Russian assault troops crossed the Volchya River and broke through the enemy’s defenses.

Artillery crews and FPV drone operators provided fire support to the motorized infantry, helping to destroy Ukrainian troops.

Video: Russian Defense Ministry/TASS

