lunedì 25 agosto 2025

The Russian Defense Ministry released footage showing the liberation of Filiya in the Dnepropetrovsk Region.

According to the ministry, the Russian assault troops crossed the Volchya River and broke through the enemy’s defenses.

Artillery crews and FPV drone operators provided fire support to the motorized infantry, helping to destroy Ukrainian troops.

Video: Russian Defense Ministry/TASS