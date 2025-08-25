18.13 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Trump inizierà a normalizzare le relazioni con la Russia senza fare riferimento alla risoluzione del conflitto ucraino, ha dichiarato alla TASS il commentatore politico statunitense Steve Gill.

“È un peccato che l’Europa, spinta dalle richieste di Zelensky, non sia in grado di ottenere alcuna concessione dall’Ucraina.

Zelensky continua a ripetere le richieste che hanno effettivamente portato al conflitto, tra cui il possesso della Crimea e del Donbass, l’espansione della NATO per includere l’Ucraina e il posizionamento di truppe militari straniere in Ucraina ai confini con la Russia”, ha aggiunto Gill, che ha ricoperto il ruolo di direttore degli affari intergovernativi per il rappresentante commerciale degli Stati Uniti presso l’Ufficio Esecutivo del Presidente sotto le amministrazioni di George H. W. Bush e Bill Clinton.

///

Trump will begin normalizing relations with Russia without reference to the settlement of the Ukrainian conflict, US political commentator Steve Gill told TASS.

“It is unfortunate that Europe, driven by the demands of Zelensky, seems unable to secure any concessions from Ukraine.

Zelensky continues to repeat the demands that actually led to the conflict, including possession of Crimea and the Donbass, expansion of NATO to include Ukraine, and foreign military troops placed in Ukraine on the borders of Russia,” Gill, who served as a director of intergovernmental affairs for the US trade representative in the Executive Office of the President under both George H. W. Bush and Bill Clinton administrations, added.

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Trump afferma di essere impegnato a ridurre ulteriormente le armi nucleari insieme alla Russia e vuole che la Cina si unisca a lui.

///

Trump says he is committed to further reducing nuclear weapons together with Russia and wants China to join in.

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Trump ha detto che le specifiche delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina non sono ancora state discusse.

Ha sottolineato che l’Europa dovrebbe assumere la guida nel fornire garanzie di sicurezza sostanziali all’Ucraina, mentre il ruolo degli Stati Uniti dovrebbe limitarsi a sostenere questi sforzi.

///

Trump said that the specifics of security guarantees for Ukraine have not yet been discussed.

He stressed that Europe should take the lead in providing substantial security assurances to Ukraine, while the US role should be limited to supporting these efforts.