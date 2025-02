QUESTURA TRENTO * SERVIZI ANTI-SPACCIO: «TRE DENUNCIATI, SEQUESTRATI 26 INVOLUCRI DI STUPEFACENTE E 2 MILA EURO»

11.29 - giovedì 20 febbraio 2025

Tre persone denunciate, 26 involucri di sostanza stupefacente monodose ed oltre 2.000 euro sequestrati. Questi i risultati della “due giorni” di intensificazione dei servizi disposti dalla Polizia di Stato per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Trento.

In particolare, il personale della Squadra Mobile della Questura di Trento ha effettuato, a più riprese, servizi di monitoraggio dei luoghi principalmente noti per lo smercio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione a via Gazzoletti e Piazza Dante.

In tale contesto è stato dapprima notato un uomo – successivamente identificato in un cittadino nigeriano di 30 anni, con precedenti specifici – che consegnava dello stupefacente ad un ragazzo in cambio di una somma di denaro.

Il personale in servizio è subito intervenuto recuperando la sostanza stupefacente ceduta – consistente in 11 involucri di forma sferica contenenti eroina monodose per un peso complessivo di 2,82 grammi – ed ha proceduto successivamente alla perquisizione dello spacciatore, addosso al quale è stata trovata la somma in contanti di 865,00 euro in banconote di diverso taglio. Il tutto è stato sequestrato. Per l’uomo, inoltre, il Questore di Trento ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale in quanto privo di regolare titolo di soggiorno.

Analoga attività è stata poi posta in essere nei confronti di altri due uomini, sempre di origine nigeriana – rispettivamente di 37 e 32 anni, richiedenti protezione internazionale – colti in flagranza mentre spacciavano sostanza stupefacente.

Il primo si è reso responsabile della cessione di quattro involucri di eroina dal peso complessivo di 1,83 grammi e gli sono stati sequestrati 210 euro in contanti. Il secondo, invece, aveva ceduto dieci involucri per 2,38 grammi di eroina. Nella disponibilità dell’uomo, inoltre, è stato trovato un ulteriore involucro di eroina da 0,18 grammi ed un frammento di hashish di 1,72 grammi, oltre a 1.125 euro frutto dell’attività di spaccio.