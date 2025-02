QUESTURA DI BOLZANO * COLFOSCO – ALTA BADIA: «INFARTO SULLE PISTE DA SCI, TURISTA 65ENNE SALVATO CON IL DEFIBRILLATORE»

09.58 - giovedì 20 febbraio 2025

Nella giornata di ieri i Poliziotti del Distaccamento Sciatori “Colfosco Alta Badia” venivano allertati da personale in servizio presso la Stazione di valle della seggiovia “Stella Alpina” della presenza di uno sciatore riverso in terra che accusava un malore.

Prontamente interveniva la pattuglia della Polizia di Stato, portando al seguito il defibrillatore.

Giunti sul posto, gli agenti prendevano subito contatto con una persona che si trovava al fianco dell’uomo sdraiato, il quale riferiva che pochi attimi prima un suo amico, un cittadino canadese di 65 anni, era stato colpito da un probabile infarto ed era ormai privo di pulsazioni rilevabili al polso e alla carotide, motivo per cui si rendeva assolutamente necessario procedere con le manovre di rianimazione cardio polmonare.

Considerata la gravità della situazione, i Poliziotti provvedevano nell’immediato alla preparazione del defibrillatore e, in sicurezza, attivavano lo strumento; dopo la prima scarica elettrica l’uomo riprendeva a respirare autonomamente, riuscendo poco dopo anche a regolarizzare il battito cardiaco.

Una volta messo nella posizione di sicurezza e nell’attesa dell’arrivo dell’elicottero, gli Agenti continuavano a monitorare i battiti cardiaci, sempre tenendo sotto controllo lo stato di salute del turista canadese.

Giunto sul posto l’elisoccorso, i Medici a bordo provvedevano alle prime cure del caso, per poi procedere al trasporto dell’uomo presso l’Ospedale di Bolzano, ove veniva sottoposto ad accertamenti ed a trattamenti medici più specifici, tanto da essere in breve tempo dichiarato fuori pericolo di vita.

“Una persona in gravissimo pericolo di vita è stata salvata grazie al pronto ed efficace intervento degli Agenti di Polizia in servizio presso il Distaccamento Sciatori di Colfosco Alta Badia – ha evidenziato il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori –. Desidero personalmente e pubblicamente encomiare la professionalità e la sensibilità mostrata dai Poliziotti anche in questa occasione: non dimentichiamo che la Polizia di Stato è al servizio del cittadino, ed aiutarlo, soccorrerlo e metterlo in salvo nelle situazioni di maggiore difficoltà rappresenta una delle priorità assolute per la nostra Istituzione”.