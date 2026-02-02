TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «IL PRIMO MINISTRO INDIANO MODI HA CONCORDATO DI INTERROMPERE GLI ACQUISTI DI PETROLIO RUSSO DA PARTE DELL’INDIA»

18.28 - lunedì 2 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver discusso, tra le altre questioni, delle prospettive di un accordo in Ucraina durante una conversazione telefonica con il primo ministro indiano Narendra Modi.

Trump ha affermato che Modi ha concordato con lui di interrompere gli acquisti di petrolio russo da parte dell’India e di passare agli Stati Uniti e potenzialmente al Venezuela.

///

US President Donald Trump said that he discussed prospects of settlement in Ukraine among other matters in a telephone conversation with Indian Prime Minister Narendra Modi.

Trump stated that Modi had agreed in the conversation with him to halt Russian oil purchases by India and shift to the US and potentially Venezuela.