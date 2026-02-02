MIT * AUTO: «141.980 IMMATRICOLAZIONI A GENNAIO 2026 (+6,18 RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE)»

18.15 - lunedì 2 febbraio 2026



Auto: 141.980 immatricolazioni a gennaio (+6,18 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente)

I trasferimenti di proprietà di auto usate sono stati 451.266 (-4,89%)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che a gennaio 2026 sono state immatricolate 141.980 autovetture a fronte delle 133.721 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 6,18%.

I trasferimenti di proprietà sono stati 451.266 a fronte di 474.480 passaggi registrati a gennaio 2025, con una diminuzione del 4,89%.

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 593.246, ha interessato per il 23,93% vetture nuove e per il 76,07% vetture usate.

Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.01.2026, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di gennaio 2026.

I dati sono disponibili nel dettaglio al seguente link: http://www.mit.gov.it/temi/patenti-mezzi-abilitazioni/mezzi-stradali/documentazione