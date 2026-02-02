FERRARI AUTO – MARANELLO (BO) * INFORMATIVA: «ACQUISTATE 193.200 AZIONI PROPRIE PER 57,6 MILIONI, NELLA PRIMA TRANCHE DEL PROGRAMMA DA 3,5 MILIARDI»

18.10 - lunedì 2 febbraio 2026

Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) comunica di avere acquistato, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di Euro 250 milioni annunciato in data 16 dicembre 2025, quale prima tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 3,5 miliardi da eseguirsi entro il 2030 in linea con le informazioni fornite durante il Capital Markets Day del 2025 (la “Prima Tranche”), le ulteriori azioni ordinarie sotto riportate su base giornaliera, in forma aggregata su Euronext Milan (EXM):

Dall’inizio di questa Prima Tranche fino al 30 gennaio 2026 il corrispettivo totale investito è stato:

57.632.872,74 Euro per n. 193.200 azioni ordinarie acquistate sul EXM

Al 30 gennaio 2026 la Società deteneva pertanto n. 16.837.806 azioni proprie ordinarie, al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società, corrispondenti al 8,68% del totale delle azioni ordinarie emesse. Includendo le azioni speciali, la Società deteneva complessivamente il 9,14% del capitale sociale emesso.

Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 3,5 miliardi annunciato durante il Capital Markets Day, e fino al 30 gennaio 2026, la Società ha riacquistato un totale di 193.200 azioni proprie sul EXM e NYSE, incluse le transazioni relative a Sell to Cover, per un corrispettivo totale di 57.632.872,74 Euro.

Il prospetto riassuntivo delle operazioni effettuate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, unitamente ai dettagli delle citate transazioni, sono disponibili sul sito internet corporate di Ferrari nella sezione Programmi di Acquisto di Azioni Proprie (https://www.ferrari.com/it-IT/corporate/programmi-di-acquisto-di-azioni-proprie).